Вячеслав Фетисов: «Переживаю за Валиеву. Верю ли в ее умысел? За счет юности и фантастического катания ей не нужно ничего»

Теги Вячеслав Фетисов сборная России допинг Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о скандале вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022.

Сегодня стало известно, что в декабре во время чемпионата России фигуристка сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

«Я не могу думать вообще ни о чем, я переживаю за Камилу. Юная девушка попала в такую историю, надеюсь, что все разрешится.

Верю ли я в умысел Валиевой? Во-первых, для чего ей это нужно, какой-то препарат обнаружен. Во-вторых, за счет своей юности и фантастического катания ей не нужно ничего.

Так что будем ждать и надеяться. Я понимаю, в какую ситуацию попала Камила, это обсуждает весь спортивный мир. Надеюсь, что все обойдется», – сказал Фетисов.

Проба Валиевой – положительная, МОК, ISU и WADA настаивают на отстранении. Онлайн. Live

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные