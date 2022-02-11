Заседание выездной панели CAS в Пекине по делу Камилы Валиевой сегодня не состоится (Василий Конов)

Заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки в Пекине сегодня не состоится.

Об этом сообщает заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

Ранее стало известно, что 8 февраля стокгольмская лаборатория сообщила о положительной допинг-пробе Валиевой на триметазидин. Пробу спортсменка сдала 25 декабря во время чемпионата России в Санкт-Петербурге.

8 февраля РУСАДА временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило отстранение. Ранее о готовности подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщили Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев (ISU).

Выездная панель в Пекине рассмотрит дело Валиевой до 15 февраля.

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