Юрист Мишин: «Говорить о том, что члены команды Валиевой сейчас несут риски по «акту Родченкова», преждевременно»

Юрист Сергей Мишин прокомментировал слова главы Американского антидопингового агентства (USADA) о том, что США могут привлечь к ответственности россиян, причастных к ситуации с положительной допинг-пробой фигуристки , в соответствии с «законом Родченкова».

«Любые высказывания о применении «акта Родченкова» преждевременные, направленные на достижение каких-то политических целей. Дело в том, что этот акт распространяется на команду спортсмена, персонал, включая тренеров, спортивных врачей.

Если внимательно прочесть акт, то вы увидите, что это должны быть люди, окружающие спортсмена. В их действиях должны присутствовать определенные признаки, они должны, по сути, вступить в заговор, целенаправленно принять какие-то действия, чтобы спортсмен принял запрещенную субстанцию.

Речь идет о приобретении, приготовлении, передаче, сбыте допинга. Это не абстрактная деятельность, а деятельность для получения незаконного преимущества на соревнованиях.

Говорить о том, что члены команды Камилы Валиевой сейчас несут риски по «акту Родченкова», преждевременно. Наоборот, из того, что мы знаем, высок риск случайного, ненамеренного попадания субстанции в организм.

Говорить о вовлеченности тренера или врача крайне сложно. О том, что попадание допинга было случайным, говорят пробы на чемпионате России, они, кроме одной, были отрицательными. Скорее всего, мы имеем дело с неприятной, трагической случайностью», – сказал Мишин.

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