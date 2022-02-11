WADA подаст апелляцию в CAS на решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подаст апелляцию на решение РУСАДА снять с российской фигуристки временное отстранение за допинг.

«WADA подтверждает, что намерено подать апелляцию в CAS в связи с антидопинговым делом в отношении фигуристки Олимпийского комитета России, результат теста которой оказался положительным на запрещенный препарат во время соревнований перед Олимпиадой-2022», – говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что 8 февраля стокгольмская лаборатория сообщила о положительной допинг-пробе Валиевой на триметазидин. Пробу спортсменка сдала 25 декабря во время чемпионата России в Санкт-Петербурге.

8 февраля временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило отстранение. Ранее о готовности подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд ( ) сообщили Международный олимпийский комитет ( ) и Международный союз конькобежцев ( ).

Дело Валиевой рассмотрит выездная панель CAS в Пекине до 15 февраля.

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