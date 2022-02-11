Глава ОКР Поздняков о Валиевой: «Печально, что масса взрослых половозрелых мужчин ополчилась на 15-летнюю девочку»

Глава Олимпийского комитета России ( ) Станислав Поздняков высказался о ситуации с положительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой.

Сегодня утром, когда Валиева покидала тренировку и проходила через микст-зону, журналист издания Daily Mail задал ей вопрос, принимала ли она допинг. Спортсменка не ответила. Тренеров и представителей команды рядом с ней не было.

– Находитесь ли вы на связи с Валиевой и ее командой?

– Я общаюсь с главой федерации и ее тренером. Все понимают, что ей тяжело, крайне непросто. Все стараются ее поддерживать. Ее поддерживают партнеры по команде. Это очень важно в такой период, особенно для такого юного спортсмена.

– Как вы относитесь к негативу в адрес российской команды от зарубежных журналистов?

– Мы реагируем на это сдержанно, мы давно привыкли к подобной реакции. Она предсказуемая, оркестровая. Выглядит срежиссированной. Это случается достаточно часто. Печально, что масса взрослых половозрелых мужчин ополчилась на 15-летнюю девочку.

Я не хочу давать юридическую оценку, это решит . Но поведение этих людей у меня, как у мужчины и отца, вызывает большие вопросы, – сказал Поздняков.

Шум вокруг Валиевой: иностранные журналисты достают, наши звезды поддерживают, а тренеры молчат

Ловим каждый кадр Камилы Валиевой на Олимпиаде: вокруг нее пожар, а она тренируется – дважды за сегодня