Алекса Шимека-Книрим: «Мне очень жаль Валиеву, она сейчас переживает такой стресс и горе. Надеюсь, у нее все будет хорошо»

Американская фигуристка Алекса Шимека-Книрим, выступающая в парном катании, поддержала российскую фигуристку .

Ранее стало известно, что 8 февраля стокгольмская лаборатория сообщила о положительной допинг-пробе Валиевой на триметазидин. Пробу спортсменка сдала 25 декабря во время чемпионата России в Санкт-Петербурге.

«Мне очень жаль Камилу, она сейчас переживает такой стресс и горе. Надеюсь, у нее все будет хорошо.

Лично я фокусируюсь на соревнованиях пар, стараюсь отбрасывать все остальное. Это тяжело, надеемся на лучшее для всех», — сказала Книрим.

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