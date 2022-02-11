Татьяна Тарасова: «Просто желаю Валиевой терпения. Чем больше талант, тем больше проблем»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию с положительной допинг-пробой россиянки .

«Я не хочу много говорить об этой ситуации. Валиевой желаю просто терпения.

Чем больше талант, тем больше проблем», — сказала Тарасова.

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