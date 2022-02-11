Экс-глава РУСАДА Ганус о деле Валиевой: «Ситуация очень непростая. CAS уже отменял решения национальных антидопинговых агентств»

Экс-глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал новость о том, что в допинг-пробе российской фигуристки был найден триметазидин.

Валиева сдала положительную пробу в декабре во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. Лаборатория в Стокгольме сообщила о положительной пробе 8 февраля.

РУСАДА временно отстранило фигуристку 8 февраля, на следующий день агентство отменило отстранение. Международный олимпийский комитет (МОК) подаст апелляцию в Cпортивный арбитражный суд (CAS).

Выездная панель суда рассмотрит дело Валиевой до начала личного турнира фигуристок на .

«Для РУСАДА сейчас непростые времена. Насколько понимаю, отменил отстранение дисциплинарный антидопинговый комитет. Ситуация очень непростая.

CAS уже отменял решения национальных антидопинговых агентств. Все зависит от серьезности доводов, на основании которых отменялось временное отстранение. Очень сложный кейс», – сказал Ганус.

Юрист Мишин о деле Валиевой: «Все решится очень быстро, слушание будет запущено уже сегодня. Решение должны вынести в течение 24 часов»

Как Валиева стала главной фигуристкой России и почему таких раньше не было