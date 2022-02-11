Юрист Мишин о деле Валиевой: «Все решится очень быстро, слушание будет запущено уже сегодня. Решение должны вынести в течение 24 часов»

Юрист Сергей Мишин прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой российской фигуристки .

Валиева сдала положительную пробу в декабре во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. В анализе было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Лаборатория в Стокгольме сообщила о положительной пробе 8 февраля.

РУСАДА временно отстранило фигуристку 8 февраля, на следующий день агентство отменило отстранение. Международный олимпийский комитет ( ) подаст апелляцию в Cпортивный арбитражный суд (CAS).

Выездная панель суда рассмотрит дело Валиевой до начала личного турнира фигуристок на .

– Все решится очень быстро, слушание будет запущено уже сегодня. Согласно регламенту, решение они должны вынести в течение 24 часов.

В рамках олимпиады создает специальный состав арбитров, который работает исключительно на Олимпиаде и занимается допинговыми вопросами. В других случаях решение по времени может занимать по полгода, тут же все быстро будет. Так что решение по Валиевой будет известно сегодня или завтра.

– Камиле 15 лет, это плюс в этой ситуации?

– Это, безусловно, важный факт. Она, будучи несовершеннолетней, пользуется определенными гарантиями и правами. Ее личное участие в этих процедурах совершенно иное, если сравнивать со взрослыми, опытными спортсменами.

Будет рассматриваться простой вопрос: насколько решение было корректным в части снятия временного отстранения. Они будут рассматривать и факты, которые приведет сторона защиты. Например, важно, как субстанция попала в ее организм. Эти факты могут быть напрямую связаны с ее несовершеннолетием.

– Условно, если у Валиевой были проблемы с сердцем и она принимала этот препарат, это поможет стороне защиты?

– Сейчас абсолютно неважно, что делает или не делает препарат с медицинской точки зрения. То, что его включили в запрещенный список в 2014 году, уже достаточно для того, чтобы при обнаружении в моче появилось нарушение.

Достаточно обнаружить – и это нарушение, неважно, помогает оно вам или нет. Если лаборатория не ошиблась, то нарушение уже есть. Вопрос в том, какая вина спортсмена в том, как это попало в организм. Это влияет на форму вины, а форма вины влияет на размер санкций, – сказал Мишин.

Шум вокруг Валиевой: иностранные журналисты достают, наши звезды поддерживают, а тренеры молчат