Бестемьянова о допинг-пробе Валиевой: «Уверена, это недоразумение. Возможно, они пьют какие-то витамины и на фабрике нечистое производство»

Олимпийская чемпионка прокомментировала ситуацию с положительной допинг-пробой российской фигуристки .

Допинг-проба фигуристки, взятая во время чемпионата России в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года, дала положительный результат на триметазидин.

«Там столько вариантов, почему это могло произойти. Нужно объяснить, каким образом это появилось, я уверена, это какое-то недоразумение.

Возможно, они пьют какие-то витамины и на фабрике нечистое производство. Абсолютно уверена, что 15-летней девочке это не нужно, я понимаю, если бы ей было 35 и ей нужна была бы какая-то поддержка.

Я не верю, что это могло произойти», – сказала Бестемьянова.

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