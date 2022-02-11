Миэ Хамада: «Валиева – потрясающая фигуристка. Очень тяжело видеть всю эту ситуацию. Ей всего 15 лет, она так юна»

Японский тренер по фигурному катанию Миэ Хамада прокомментировала ситуацию с положительной допинг-пробой российской фигуристки .

Допинг-проба Валиевой, взятая во время чемпионата России в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года, дала положительный результат на триметазидин.

«Мне очень нравится Камила, она потрясающая фигуристка. Очень тяжело видеть всю эту ситуацию. Но я не знаю всей правды.

Олимпийцы, конечно же, не должны принимать допинг. Но ей всего 15 лет, она так юна... Знаю только, что мне она очень нравится», – сказала Хамада.

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