Доктор медицинских наук Ахметов: «Триметазидин повышает толерантность к физической нагрузке. Человек меньше устает и быстрее восстанавливается»

Доктор медицинских наук, научный сотрудник Федерального медико-биологического агентства ( ) Ильдус Ахметов прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой фигуристки .

Допинг-проба Валиевой, взятая во время чемпионата России в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года, дала положительный результат на триметазидин.

«Триметазидин – известный в спорте препарат. В частности, китайские специалисты хорошо изучали его. Применяется в клинике, чтобы пациенты с заболеваниями сердца выживали.

Он хорошо действует на сердце, было доказано, что применение этого препарата повышает выживаемость больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Разумеется, в спорте его тоже пробовали применить. Эффект оказывался положительным на спортивные возможности, иначе его бы не было среди допинг-препаратов.

Согласно свежим данным, прием этого препарата повышает адаптацию человека к среднегорью и высокогорью (гипоксии), улучшает метаболизм миокарда.

Триметазидин повышает толерантность к физической нагрузке, увеличивает силу, выносливость, а также снижает в крови уровень молочной кислоты и продуктов распада мышечных клеток.

Соответственно, человек меньше устает и быстрее восстанавливается. Поэтому его применение в спорте может привести к улучшению спортивных результатов. Человек может чаще тренироваться, быстрее восстанавливаться. В целом, адаптация будет идти намного лучше у человека, принимающего этот препарат.

Действующее вещество можно найти не только в самом препарате. Его иногда добавляют как примесь в разные добавки ради лучшего эффекта. Поэтому, не зная точный состав, спортсмен может нарваться на этот препарат.

В микродозах он может встречаться в ряде препаратов, так что спортсменам надо быть очень осторожными, чтобы запрещенные вещества не попали в организм», – сказал Ахметов.

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