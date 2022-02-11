WADA отказалось комментировать ситуацию с положительной допинг-пробой Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось комментировать ситуацию с положительным тестом российской фигуристки .

Сегодня подтвердилась информация о том, что 15-летняя Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин во время декабрьского чемпионата России в Санкт-Петербурге.

«Мы не будем комментировать данную ситуацию», – заявили в WADA.

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