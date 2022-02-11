Елена Чайковская: «Не понимаю, для чего допинг может быть применен в фигурном катании, это все какая-то липа. Хочу официально заявить: допинг нам не нужен»

Председатель тренерского совета Федерации фигурного катания России ( ) прокомментировала ситуацию с положительной допинг-пробой фигуристки .

«Это не наша затея, мы этим не занимаемся, даже не знаем, как это применить, для чего.

Прыгать выше нам не надо, длиннее тоже, потому что у нас все связано с музыкой, с ритмом программы, у нас все уложено, мы не можем выходить из нот, музыкальной темы.

Я не понимаю, для чего допинг может быть применен в фигурном катании, это все какая-то липа.

Хочу официально заявить: допинг нам не нужен, мы не применяли и применять его не будем, потому что нам он ничего не даст. Это не марафон и не те виды спорта, где нужен взрыв.

Мы не допинговая дисциплина, 100 процентов никто это не применял», – сказала Чайковская.

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