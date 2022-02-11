Алексей Немов: «Наша задача в том, чтобы поддержать Валиеву. Соперники ждут, пока мы за какую-то линию зайдем, где-то упадем или ошибемся»

Теги сборная России спортивная гимнастика Олимпийская сборная России Алексей Немов Олимпиада-2022 Камила Валиева Фигурное катание

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов призвал поддержать российскую фигуристку Камилу Валиеву на Олимпиаде в Пекине.

Ранее портал Inside the Games сообщил о возможных проблемах с допинг-тестом фигуристки.

«Здесь наша с вами задача в том, чтобы поддержать. Всегда была борьба, потому что мы конкурентоспособные, мы сильные, (соперники) ждут, пока мы где-то за какую-то линию зайдем, где-то упадем или ошибемся», – сказал Немов.

Здесь можно оставлять слова поддержки для Камилы Валиевой. Пишите!

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