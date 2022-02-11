«Валиевой 15 лет, и она тут ни при чем. Тех взрослых, кто виновен в этой ситуации, нужно отстранить от спорта навсегда». Двукратная олимпийская чемпионка Витт о возможном допинге россиянки

Двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт высказалась о возможном допинге у российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Последние олимпийские новости из мира фигурного катания, если честно, задели меня за живое. Камила Валиева – это юная девушка-вундеркинд, которая завораживает весь мир своими атлетизмом и грацией.

Ей 15 и, будучи несовершеннолетней, она тут ни при чем. Этот скандал – драматичный поворот на раннем этапе ее многообещающей карьеры, и я искренне надеюсь, что найдется достаточно людей, которые поддержат и защитят ее – чтобы эта ситуация ее не сломала.

Как спортсмен вы следуете советам своего окружения – в данном случае тренера и медицинской бригады. Вы просто верите в их знания о том, что правильно, а что нет! Четверным прыжкам Камила научилась благодаря безмерному труду и смелости. Допинг тут не помогает! И уж точно не с ее артистической харизмой!

В любом случае тех взрослых, кто виновен в этой ситуации, нужно отстранить от спорта навсегда!» – написала Витт в инстаграме.

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