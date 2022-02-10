Американский журналист о Валиевой: «Для Олимпиады, кишащей заголовками о политике и драконовских ковид-протоколах, была бы нормальна новость о том, что Россия накачала ребенка препаратами»

Американский журналист портала Yahoo Sports Дэн Ветцель прокомментировал информацию о возможном допинге у российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Для Олимпиады, кишащей заголовками о геноциде и рабстве (имеется в виду ситуация с уйгурами – Sports.ru), политике и пропаганде, изоляции и драконовских ковид-протоколах, вполне нормально выглядела бы новость о том, что Россия накачала ребенка-спортсмена препаратами, чтобы при этом она могла выступать дальше. Ведь она слишком молода и наивна, чтобы понимать, что ее накачали.

И это Олимпиада, которую хотят видеть организаторы? Ведь это именно то, что мы сейчас видим. Президент МОК (Международного олимпийского комитета – Sports.ru) Томас Бах служит пешкой в игре Коммунистической партии Китая, в то время как все вокруг него (Баха) гниет», – написал Ветцель.

«Давал ли кто-то 15-летней девочке препараты для сердца, которые могли бы улучшить ее выносливость? Мы это выясним. И даже если Валиеву дисквалифицируют, как кто-то сможет выйти на один лед с ее партнерами по команде без кучи подозрений?» – добавил журналист.

Как Китай забрал Олимпиаду-2022, которая тонет в бойкотах? Боролся только с Алма-Атой, получил поддержку Плющенко и Путина