Препарат, найденный в допинг-пробе Валиевой, используется для лечения проблем с сердцем («Спорт-Экспресс»)

Запрещенный препарат, найденный в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, используется для лечения кардиологических проблем.

Об этом сообщает со ссылкой на источники.

Отмечается, что вещество не способствует повышению спортивных результатов.

Ранее портал Inside the Games сообщил, что причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпиады-2022 в Пекине стал допинг-тест Валиевой.

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