Препарат, найденный в допинг-пробе Валиевой, используется для лечения проблем с сердцем («Спорт-Экспресс»)

Запрещенный препарат, найденный в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, используется для лечения кардиологических проблем.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники.
Отмечается, что вещество не способствует повышению спортивных результатов.
Ранее портал Inside the Games сообщил, что причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпиады-2022 в Пекине стал допинг-тест Валиевой.
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