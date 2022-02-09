Препарат, найденный в допинг-пробе Валиевой, используется для лечения проблем с сердцем («Спорт-Экспресс»)

Теги сборная России допинг Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Спорт-Экспресс Камила Валиева Фигурное катание

Запрещенный препарат, найденный в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, используется для лечения кардиологических проблем.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники.

Отмечается, что вещество не способствует повышению спортивных результатов.

Ранее портал Inside the Games сообщил, что причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпиады-2022 в Пекине стал допинг-тест Валиевой.

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