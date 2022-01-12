Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов покажут короткие программы

12 января в Таллине стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. В первый соревновательный день пары выступят с короткими программами.
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Таллин, Эстония
Пары
Короткая программа
Начало – 19.45 по московскому времени (12 января), прямая трансляция – сайт Первого канала, Eurosport 2, с 22.35 – Первый канал
Четвертая разминка
10. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)
11. Колин Керивен – Ноэль-Антуан Пьер (Франция)
12. Сара Конти – Никколо Макии (Италия)
13. Лаура Баркеро – Марко Цандрон (Испания)
Пятая разминка
14. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия)
15. Юлия Щетинина – Марк Мадьяр (Венгрия)
16. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия)
17. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
Шестая разминка
18. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
19. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 22.51
20. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 22.57
21. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 23.03
Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине. Там выступят Валиева, Трусова, Щербакова, Мозалев, Синицина и Кацалапов