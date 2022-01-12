Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов покажут короткие программы

12 января в Таллине стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. В первый соревновательный день пары выступят с короткими программами.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Таллин, Эстония

Пары

Короткая программа

Начало – 19.45 по московскому времени (12 января), прямая трансляция – сайт Первого канала, Eurosport 2, с 22.35 – Первый канал

Четвертая разминка

10. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)

11. Колин Керивен – Ноэль-Антуан Пьер (Франция)

12. Сара Конти – Никколо Макии (Италия)

13. Лаура Баркеро – Марко Цандрон (Испания)

Пятая разминка

14. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия)

15. Юлия Щетинина – Марк Мадьяр (Венгрия)

16. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия)

17. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

Шестая разминка

18. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

19. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 22.51

20. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 22.57

21. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 23.03

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине. Там выступят Валиева, Трусова, Щербакова, Мозалев, Синицина и Кацалапов