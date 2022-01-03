Призерам Олимпиады-2022 в Пекине будут вручать вязаные букеты

Организаторы Олимпиады-2022 в представили элементы церемонии награждения предстоящих Игр: пьедестал, подносы и подставки для медалей, подарки-маскоты для призеров, букеты и костюмы.

Церемония награждения Игр в Пекине основана на теме «Лед и снег, слава и честь».

Олимпийский пьедестал, подносы и подставки для медалей выполнены в небесно-голубом цвете.

В соответствии с концепцией устойчивого развития призерам Пекина-2022 будут вручать связанные вручную букеты. Они включают 6 видов цветов и растений: роза, китайская роза, ландыш, гортензия, лавр и олива. Синий цвет ленты соответствует цветовой системе Игр.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.