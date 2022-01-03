Призерам Олимпиады-2022 в Пекине будут вручать вязаные букеты

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Организаторы Олимпиады-2022 в Пекине представили элементы церемонии награждения предстоящих Игр: пьедестал, подносы и подставки для медалей, подарки-маскоты для призеров, букеты и костюмы.

Церемония награждения Игр в Пекине основана на теме «Лед и снег, слава и честь».

Олимпийский пьедестал, подносы и подставки для медалей выполнены в небесно-голубом цвете.

В соответствии с концепцией устойчивого развития призерам Пекина-2022 будут вручать связанные вручную букеты. Они включают 6 видов цветов и растений: роза, китайская роза, ландыш, гортензия, лавр и олива. Синий цвет ленты соответствует цветовой системе Игр.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

 
 
 
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Публикация от Фигурное катание ⛸️ (@figureskating_sportsru)

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