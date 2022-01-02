Елена Вайцеховская: «Китайцы не могут отменить Олимпиаду-2022. Потому что свои Игры уже провели японцы, а проиграть японцам для Китая — смертный ужас»

Журналист Елена Вайцеховская считает, что Олимпиада-2022 в Пекине состоится в срок.

«Пока народ массово обсуждает возможную отмену Игр в Пекине, лениво пишу сценарную заявку и параллельно думаю о том, что китайцы не могут отменить Олимпиаду. Вот не могут — и все.

Потому что свою Олимпиаду уже провели японцы, а проиграть хоть в чем-то японцам для Китая — смертный ужас. Это уже даже не «потерять лицо», а загнать себя в ситуацию, в которой единственно возможный выход — это убить себя об стену и закататься под лед», – написала Вайцеховская.

После краха МЧМ полно переживаний за Олимпиаду. Спокойствие: там не будет раздолбайства ИИХФ, а меры – строже, чем в Токио