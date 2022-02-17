Расписание олимпийского турнира по фигурному катанию в Пекине-2022

С 4 по 20 февраля 2022 года в китайском Пекине пройдут зимние Олимпийские игры. Sports.ru представляет расписание соревнований по фигурному катанию.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

4-20 февраля

Командные соревнования

4 февраля

Мужчины, короткая программа

5.02 Первый канал

Танцы на льду, ритм-танец

6.41 Первый канал

Пары, короткая программа

8.22 Первый канал

6 февраля

Женщины, короткая программа

4.37 Россия 1

Мужчины, произвольная программа

6.57 Россия 1

7 февраля

Пары, произвольная программа

4.22

Танцы на льду, произвольный танец

5.31

Женщины, произвольная программа

6.37

Личные соревнования

8 февраля

Мужчины, короткая программа

4.22

10 февраля

Мужчины, произвольная программа

4.38

12 февраля

Танцы на льду, ритм-танец

14.07

14 февраля

Танцы на льду, произвольный танец

4.22

15 февраля

Женщины, короткая программа

13.08

17 февраля

Женщины, произвольная программа

13.08

18 февраля

Пары, короткая программа

13.38

19 февраля

Пары, произвольная программа

14.08

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. В расписании возможны изменения.

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