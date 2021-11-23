Навка о допуске трансгендеров на соревнования: «Мальчикам соревноваться с девочками несправедливо. Это глупость и бред»

Теги Татьяна Навка МОК ЛГБТ контент Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о своде советов Международного олимпийского комитета (МОК) для трансгендерных спортсменов. 

«Атлеты должны выступать в той гендерной категории, в которой чувствуют себя лучше», – говорится в советах МОК. 

«Конечно, считаю, что это несправедливо. Физиологически у мальчика другой гормональный фон, другие физические возможности.

Считаю, что мальчикам соревноваться с девочками несправедливо, так же, как и девочкам соревноваться с мальчиками.

Как бы ты ни хотел поменять свой внешний облик, наверное, невозможно сопоставить генетически и физически заложенные нормативы. Мне кажется, это глупость и бред», – сказала Навка. 

Манифест МОК по трансгендерам: эти 10 принципов – революция в мировом спорте

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные