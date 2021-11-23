Навка о допуске трансгендеров на соревнования: «Мальчикам соревноваться с девочками несправедливо. Это глупость и бред»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о своде советов Международного олимпийского комитета (МОК) для трансгендерных спортсменов.
«Атлеты должны выступать в той гендерной категории, в которой чувствуют себя лучше», – говорится в советах МОК.
«Конечно, считаю, что это несправедливо. Физиологически у мальчика другой гормональный фон, другие физические возможности.
Считаю, что мальчикам соревноваться с девочками несправедливо, так же, как и девочкам соревноваться с мальчиками.
Как бы ты ни хотел поменять свой внешний облик, наверное, невозможно сопоставить генетически и физически заложенные нормативы. Мне кажется, это глупость и бред», – сказала Навка.
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