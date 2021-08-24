«Атлеты должны выступать в той гендерной категории, в которой чувствуют себя лучше». МОК выпустил свод советов по вопросу трансгендеров в спорте

Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил свод советов для Международных спортивных федераций по вопросу трансгендеров и спортсменов, которые заявляют противоположную своему полу гендерную идентичность.

В свод вошли 10 принципов, которые, по мнению МОК, должны учитывать Федерации.

МОК считает, что к соревнованиям нужно допускать любых спортсменов, независимо от их пола, статуса или гендерной идентичности. Например, трансгендеров нельзя отстранять от соревнований только из-за того, что они являются трансгендерами.

«Спортсмены должны выступать в той гендерной категории, в которой чувствуют себя лучше», – говорится в советах.

При этом Федерации должны установить критерии, по которым тех или иных спортсменов могут допускать к мужским или женским соревнованиям. Нельзя допускать атлета к выбранной им категории только в том случае, если доказано, что он получит нечестное преимущество или может нанести вред другим спортсменам. Доказательства должны быть вескими, а спортсмен всегда может опротестовать решение Федерации в Спортивном арбитражном суде ( ).

Также МОК не рекомендует заставлять спортсменов проходить «необязательные медицинские процедуры». Например, сейчас по правилам World Athletics бегуньи на средние дистанции с повышенным уровнем тестостерона должны принимать препараты, снижающие уровень этого гормона.

Еще МОК считает, что для определения допуска спортсмена к выбранной категории нельзя подвергать его гинекологическим и прочим подобным обследованиям, которые направлены на определение его физического пола.

«Выходит эта мужичелла и поднимает штанги». Так «Первый» и «Россия-1» отработали тему ЛГБТ и спортсменов-трансгендеров на Олимпиаде

Фэйл тяжелоатлетки-трансгендера на Олимпиаде: завалила все попытки и закончила последней без результата