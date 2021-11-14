Иоланда Чен о трансгендерах в спорте: «Если человек с повышенным тестостероном выступает в женском спорте – это катастрофа. Женский спорт будет убит»

Призер чемпионата мира-1993 в тройном прыжке высказалась о своде советов Международного олимпийского комитета (МОК) для международных спортивных федераций по вопросу трансгендерных спортсменов.

В своде советов, в частности, есть слова: «Любой спортсмен должен выступать в той гендерной категории, в которой чувствует себя лучше».

«Это несправедливо, даже сама формулировка несправедливая. Что значит: вы чувствуете себя лучше? Если мужчина чувствует себя лучше в женском качестве, то он имеет право перейти в женский спорт и там побеждать? Конечно, это неприемлемо.

Если быть толерантным и признавать наличие трансгендеров в жизни и в спорте, то, возможно, МОК стоит подумать о введении третьей категории, чтобы не дискриминировать этих людей.

Если же человек с повышенным уровнем тестостерона выступает в женском спорте, то это катастрофа. Мы уже имеем неприятные случаи, в частности в легкой атлетике. Побеждать этих женщин совершенно не представляется возможным.

Женский спорт будет убит. Женщинам придется либо объявлять себя трансгендерами, повышать уровень тестостерона, чтобы быть конкурентоспособными, либо бросать спорт», — заявила Чен в эфире «Матч ТВ».

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