Гран-при США. Миура и Кихара лидируют в короткой программе, Пепелева и Плешков – 3-и, Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский выйдут на лед

В ночь с 22 на 23 октября по московскому времени в Лас-Вегасе стартует первый этап серии Гран-при по фигурному катанию Skate America.

В турнире пар выступят три российских дуэта: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, и Роман Плешков, и .

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Гран-при США ( )

Лас-Вегас, США

Пары

Короткая программа

Начало – 3.58 по московскому времени (23 октября), прямая трансляция – Первый канал (ТВ и сайт)

После первой разминки

1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 72,63

2. Алекса Книрим – Брэндон Фрэйзер (США) – 66,37

3. Алина Пепелева – Роман Плешков (Россия) – 64,15

4. Челси Лю – Дэнни О’Ши (США) – 60,16

5. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 54,03

Вторая разминка

6. Джессика-Ноэль Калаланг – Брайан Джонсон (США)

7. – (Россия) – 4.54

8. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 5.00

Расписание Гран-при США по фигурному катанию. Там выступят Трусова, Чен, Усачева, Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов