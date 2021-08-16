Гран-при США. Миура и Кихара лидируют в короткой программе, Пепелева и Плешков – 3-и, Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский выйдут на лед

В ночь с 22 на 23 октября по московскому времени в Лас-Вегасе стартует первый этап серии Гран-при по фигурному катанию Skate America.
В турнире пар выступят три российских дуэта: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Алина Пепелева и Роман Плешков, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Гран-при по фигурному катанию
1-й этап
Гран-при США (Skate America)
Лас-Вегас, США
Пары
Короткая программа
Начало – 3.58 по московскому времени (23 октября), прямая трансляция – Первый канал (ТВ и сайт)
После первой разминки
1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 72,63
2. Алекса Книрим – Брэндон Фрэйзер (США) – 66,37
3. Алина Пепелева – Роман Плешков (Россия) – 64,15
4. Челси Лю – Дэнни О’Ши (США) – 60,16
5. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 54,03
Вторая разминка
6. Джессика-Ноэль Калаланг – Брайан Джонсон (США)
7. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 4.54
8. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 5.00
Расписание Гран-при США по фигурному катанию. Там выступят Трусова, Чен, Усачева, Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов