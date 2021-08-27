Ягудин о «Ледниковом периоде»: «Перед выпуском Загитова работала над своей немосковской дикцией и подошла подготовленной»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о съемках шоу «Ледниковый период», которое он ведет вместе с Алиной Загитовой.

– Во втором сезоне почувствовали, что Загитова уже совсем профессиональная ведущая?

– Слышал одну фразу, которая для меня была показательна: «Не надо говорить вместе со мной, я знаю, что хочу донести, я буду делать это сама!» Потому что очень сложно работать с «ухом», когда кто-то вклинивается.

Если раньше нужна была помощь, сейчас я вижу, что она сама по ходу выступления додумывает, что спросить, сама это потом делает. Она работала перед выпуском над своей немосковской дикцией и подошла подготовленной. Я с листа записывал, ей пока рано, но все подводки она знала, – рассказал Ягудин.

Медведеву и Загитову столкнули из-за дикции – одна москвичка, другая нет. Женя и правда говорит по-московски? А речь Алины хуже?

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