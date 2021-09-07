Загитова о работе в «Ледниковом периоде»: «Когда подходила к Бузовой, вся тряслась. Не знала, что сказать, мысли в кучу»

Олимпийская чемпионка поделилась воспоминаниями о работе ведущей в «Ледниковом периоде».

Загитова работала в паре с Алексеем Ягудиным на съемках осенью 2020-го.

«Участвовать в «Ледниковом периоде» в роли ведущей было суперсложно, ведь до этого я видела проект только по телевизору и не знала, что спрятано за кадром. А там спрятано очень многое.

К тому же, спортсмены бывают разные: кто-то хорошо говорит, а я закрытый человек – мне всегда было лучше в одиночестве. Я люблю подумать, покопаться в себе… Помню, когда я подходила к участникам, например, к Ольге Бузовой, я уже вся тряслась. Не знала, что сказать, все мысли в кучу.

И вроде вопросы придумывала, но уже на подходе все забывала. Так волновалась, что вместо «Оля» могла произнести совсем другое имя. Тем не менее, я продолжала развиваться, работала с педагогом и в итоге улучшила свои навыки. Ощущение, что ты развиваешься, — это очень крутое ощущение. Поэтому надо не бояться сложностей», – приводит слова Загитовой «КП».

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