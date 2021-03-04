Алена Косторная: «Когда тренировалась у Плющенко, понимала, будь бы сейчас рядом Тутберидзе, я бы сделала столько, сколько надо, и даже больше»

Российская фигуристка рассказала о причинах возвращения к тренеру Этери Тутберидзе от Евгения Плющенко.

«Когда я тренировалась в другой школе в этом сезоне, то понимала, что не могу заставить себя до конца что-либо сделать. Понимала, что будь бы сейчас рядом Этери Георгиевна, я бы сделала столько, сколько надо, и даже больше.

Ту же раскатку (в «Хрустальном» – Sports.ru) я просто ехала и умирала. Потому что я давно не раскатывалась в таком темпе. Пульс 198.

Я всю раскатку думала: господи, если я переживу раскатку, то переживу все остальное», – сказала Косторная в эфире Первого канала.

Тутберидзе ничего не теряет, принимая Косторную. А вот Алене теперь всю жизнь бороться с абсурдным имиджем предательницы

Возвращение Косторной к Тутберидзе – проблема для всех: команде Этери грозит смута, а Плющенко уже получил имиджевый удар