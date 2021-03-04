Косторная не начнет тренировки у Тутберидзе, пока не закроет обязательства перед школой Плющенко (ТАСС)

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Этери Тутберидзе переходы Алена Косторная ТАСС деньги Фигурное катание

Чемпионка Европы Алена Косторная не начнет тренировки у Этери Тутберидзе, пока не закроет обязательства перед школой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

«Косторная не сможет возобновить тренировки в Хрустальном, пока спортсменка не закроет все обязательства перед академией «Ангелы Плющенко», – сообщил источник. 

Косторная тренировалась у Тутберидзе с 2017 года. В июле 2020-го она перешла в академию Плющенко.

В сезоне-2020/21 фигуристка стала второй на этапе Кубка России в Казани и на Гран-при России. Позже она снялась с еще одного этапа Кубка России и чемпионата России из-за коронавируса.

В Финале Кубка России в Москве она стала шестой и не смогла отобраться на чемпионат мира-2021 в Стокгольме, после чего решила вернуться к Тутберидзе. 

5 марта супруга Плющенко Яна Рудковская сообщила, что академия будет претендовать на компенсацию затрат в связи с переходом, так как со спортсменкой была проделана определенная работа.

Как вышло, что Косторная до сих пор не у Тутберидзе? Чего требует Рудковская? И почему этот трансфер – сплошная глупость?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья