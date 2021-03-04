Косторная не начнет тренировки у Тутберидзе, пока не закроет обязательства перед школой Плющенко (ТАСС)

Чемпионка Европы Алена Косторная не начнет тренировки у Этери Тутберидзе, пока не закроет обязательства перед школой двукратного олимпийского чемпиона .

Об этом сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Косторная не сможет возобновить тренировки в Хрустальном, пока спортсменка не закроет все обязательства перед академией «Ангелы Плющенко», – сообщил источник.

Косторная тренировалась у Тутберидзе с 2017 года. В июле 2020-го она перешла в академию Плющенко.

В сезоне-2020/21 фигуристка стала второй на этапе Кубка России в Казани и на Гран-при России. Позже она снялась с еще одного этапа Кубка России и чемпионата России из-за коронавируса.

В Финале Кубка России в Москве она стала шестой и не смогла отобраться на чемпионат мира-2021 в Стокгольме, после чего решила вернуться к Тутберидзе.

5 марта супруга Плющенко Яна Рудковская сообщила, что академия будет претендовать на компенсацию затрат в связи с переходом, так как со спортсменкой была проделана определенная работа.

Как вышло, что Косторная до сих пор не у Тутберидзе? Чего требует Рудковская? И почему этот трансфер – сплошная глупость?