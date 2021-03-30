Рудковская об оскорблениях: «Если Лайшев продолжит, я соберу бывших спортсменов «Хрустального», они поделятся «кухней» катка – и посыпятся скелеты из закромов»

, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию , обратилась к директору Центра спорта и образования .

Ранее Лайшев высказался о Рудковской: «Я как педагог скажу. Дура она полная!»

«Лайшев, очнитесь, я вам ни жена, ни любовница и не ваша секретарша, чтобы меня дурой называть! Вы, видимо, плывя по реке жизни, берега попутали, но если Железнякову хоть хватило смелости извиниться, вы продолжаете говорить о нас странные вещи. Рассказываете в интервью, какой вы молодец, что оскорбили женщину. Как вам все звонят и говорят, что вы правильно сделали, что меня оскорбили!

Передайте этому педагогу, что если он продолжит в том же духе в мой адрес, в адрес моей семьи, нашего клуба «Ангелы Плющенко», или хоть одного нашего спортсмена, я соберу родителей, детей и бывших спортсменов, которые ушли из «Хрустального». Они с удовольствием поделятся со зрителями «кухней» «Хрустального», там, где он управляет и щечки надувает! Историй не на одну передачу хватит, поверьте!

И посыпятся скелеты из закромов – скелеты Полишинеля! Все это знают, но молчат, так как боятся лишней искры. А из искры разгорится пламя.

Зарекалась и уже лет 10 не хожу на подобные передачи, но ради такого случая соберу армию свидетелей и изменю своим принципам! Он зря меня тронул.

Ни один умный и серьезный человек не будет трубить сплетни по всем изданиям и давать налево и направо интервью, а просто позвонит и спросит: «Яна, вы такое говорили про меня?» Мои контакты несложно найти. Короче, хватит лодку раскачивать, идите отдыхайте, займитесь вашей прекрасной школой и не срамите ее своими высказываниями и умозаключениями», – сказала Рудковская.

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