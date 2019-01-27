Евгений Плющенко: «Я всегда за Путина, он поднял страну. В 90-е я был нищим и собирал бутылки»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию прокомментировал критику в его адрес после того, как он выложил в инстаграм ролик о голосовании по поправкам в конституцию.

«Я совершенно не обращаю внимания на реакцию после видео в моем инстаграме. У каждого свое мнение, мы живем в свободной стране. То, что я снял этот ролик, – мое право.

Кто-то хочет голосовать, кто-то не хочет голосовать. Кто-то считает это правильным, кто-то думает по-другому. Кто-то любит Путина, кто-то не любит его.

Я всегда за Владимира Владимировича! Поддерживал и буду поддерживать его. Говорю это открыто, не стесняясь.

Для меня и спорта президент сделал очень много, Путин поднял страну. У нас есть стабильность и нет войн, стало меньше преступности и терроризма. Я прекрасно помню 90-е годы, когда я был нищим и собирал бутылки, чтобы прокормиться и купить хлеб.

Не надо грешить на власть, нужно самим двигаться и заниматься! А то многие думают, что если он дворник или грузчик, то ему должны платить миллионы рублей. Не бывает такого», – сказал Плющенко.

Плющенко, Рудковская и их сын снялись в ролике о голосовании по поправкам в конституцию России