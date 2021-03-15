Путин выступил в «Лужниках» на семилетие присоединения Крыма. Последний матч там был в 2019-м

Президент России Владимир Путин посетил праздничный концерт в «Лужниках», посвященный седьмой годовщине присоединения Крыма к России.

«Это праздник крымчан и севастопольцев, и мы поняли это, увидели своими глазами весной 2014 года в ходе подготовки, проведения, а главное – по результатам референдума, в результате которого крымчане и севастопольцы вернулись в родную семью братских народов Российской Федерации.

Но это еще и праздник для всей нашей огромной страны, именно огромной, потому что Россия остается самой большой по территории страной в мире.

С древнейших времен наши предки осваивали эту территорию. В X веке ее значительная часть просто вошла в состав Древнерусского государства. Здесь, на этом месте, в Корсуни, в Херсоне сегодня (на самом деле Корсунь – это Херсонес Таврический, античный полис в Северном Причерноморье; Херсон – город на юге Украины, административный центр Херсонской области – прим. Sports.ru), принял крещение князь Владимир и его дружина. Это значит, что именно здесь находится сакральное место, центр формирования нашего духовного единства, которое в конечном итоге легло в основу формирования русской нации и единого централизованного российского государства.

Это чрезвычайно важное место для нашего сердца, для души и веры. Но это не все. В XVII-XVIII веках, в XIX веке эти земли полностью вернулись законному владельцу – Российской империи. А в 1853-1856 годах в результате нашествия иностранных полчищ на нашу страну, в 1941-1945 годах в результате нападения со стороны гитлеровской Германии каждая пядь этой земли оказалась обильно полита кровью русского, российского, советского солдата. Конечно, это святая земля для нас, для России», – отметил Путин со сцены.

В концерте в «Лужниках» также приняли участие такие артисты, как «Хор Турецкого», группа «Руки вверх», Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Олег Газманов.

Стоит отметить, что в Москве из-за пандемии введены ограничения в части проведения массовых мероприятий. В соответствии с ними, количество зрителей на концерте не должно превышать 50% общей заполняемости комплекса, зрители должны соблюдать социальную дистанцию и находиться в масках.

Последний футбольный матч в «Лужниках» прошел 10 октября 2019 года: сборная России в квалификации Евро-2020 сыграла с Шотландией (4:0).