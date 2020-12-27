Федерация фигурного катания России предложила использовать музыку Чайковского на ЧМ-2021

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Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков сообщил, что организация предложила Международному союзу конькобежцев (ISU) использовать на чемпионате мира вместо гимна России музыкальный фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского.

«Федерация фигурного катания на коньках России, проконсультировавшись с нашими ведущими специалистами Еленой Чайковской, Татьяной Тарасовой, Тамарой Москвиной, Алексеем Мишиным, согласилась с идеей использования в качестве замены гимна на награждении наших фигуристов на чемпионате мира первого концерта Чайковского», – сказал Горшков.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. Российские спортсмены из-за санкций WADA будут выступать в составе команды FSFR (Figure skating federation of Russia).

Ранее ISU одобрил предложение Союза конькобежцев России использовать тему из концерта №1 Чайковского для награждения представителей сборной России по конькобежному спорту и шорт-треку.

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