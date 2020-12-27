Отменят ли чемпионат мира-2021 по фигурному катанию? Ждем решения ISU 28 января

28 января совет Международного союза конькобежцев ( ) обсудит судьбу чемпионата мира по фигурному катанию, который должен пройти в Стокгольме с 22 по 28 марта.

В прошлом сезоне ISU отменил чемпионат мира в Монреале из-за пандемии коронавируса.

В середине января оргкомитет ЧМ-2021 заявил, что угрозы отмены турнира нет. Ранее Швеция отказалась от проведения национальных соревнований до конца сезона, но на международные турниры это решение не распространяется.

Если совет не отменит проведение чемпионата мира, то, вероятно, на заседании обсудят регламент выступления сборной России. Из-за декабрьского решения Спортивного арбитражного суда ( ) российские фигуристы не смогут использовать флаг и гимн на ЧМ.

А вдруг чемпионат мира по фигурному катанию-2021 отменят? Выход есть – в Америке нашли формат-замену и довольны