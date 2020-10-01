Евгений Плющенко: «Перед переходом ко мне Косторная три недели не тренировалась в старой группе. Ее не хотели отпускать»

Двукратный олимпийский чемпион рассказал, как в его академию пришла российская фигуристка .

«Это был ее собственный выбор. Если спортсмен хочет, почему бы и нет?

У меня есть возможность (тренировать Косторную), и я к этому готов. Она не была готова к контрольным прокатам, мы всего месяц тренировались вместе. Перед этим она растеряла всю форму – три недели она не тренировалась в старой группе. Они не хотели ее отпускать.

Так что было потеряно много времени, и нам нужно было поставить программу за месяц до прокатов и привести Алену в форму. Она проделала большую работу.

Сейчас мы возвращаем тройной аксель, работаем над произвольной программой, оттачиваем короткую и шьем костюмы», – сказал Плющенко в интервью немецкому журналу Pirouette.

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