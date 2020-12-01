Ягудин о том, что назвал Плющенко начинающим тренером: «А что, он заканчивающий? И кто сказал, что эта фраза была про него?»

Олимпийский чемпион рассказал, как относится к двукратному олимпийскому чемпиону и тренеру Евгению Плющенко.

– Сейчас мы не общаемся. Абсолютно разные круги общения. Но у нас прекрасные отношения. Плющенко, без какого-либо лукавства, гениальнейший спортсмен.

– Откуда тогда цитата: «Плющенко – начинающий тренер?»

– А что, он заканчивающий? Сколько лет он тренирует? Года два.

Второе – кто сказал, что именно эта фраза про него? Это уже написали СМИ. Послушайте то, что я сказал в эфире. Никакой связи нет.

Женя – гениальнейший спортсмен, который сделал нереальный объем работы за свою карьеру. Единственный, кто прошел четыре Олимпиады, и все четыре – с медалями. С большим уважением как к спортсмену, – сказал Ягудин в интервью Лине Федоровой.

Ягудин об оценках Туктамышевой, которую поддержал Плющенко: «Cправедливое судейство. От начинающих тренеров было много возмущенных реплик»