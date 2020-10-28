Ягудин рассказал про любимый прыжок, прикрепив фото Плющенко, упавшего на Олимпиаде-2002

Олимпийский чемпион в инстаграме ответил на вопросы подписчиков о фигурном катании.

– Если бы не было Плющенко, интересно было бы соревноваться?

– Конечно. Фигурное катание, чтобы вы понимали, это не только Плющенко. И без него хватало крутых соперников.

– Что для вас фигурное катание? Это только места?

– Глобально – да! И это касается всего спорта высших достижений. А если фигурное катание под названием «физкультура», то это не о местах точно.

– Самый любимый прыжок?

– Вот, – ответил Ягудин и прикрепил фото после падения в короткой программе на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити.

Ягудин и Плющенко не всегда воевали: вместе спасались от пожара, «выпивали по рюмочке», танцевали на юбилее Евгения

Плющенко уверен, что проиграл Олимпиаду Ягудину из-за колдуна. Он загипнотизировал Евгения от бортика – и это привело к падению