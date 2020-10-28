Ягудин рассказал про любимый прыжок, прикрепив фото Плющенко, упавшего на Олимпиаде-2002

Теги Евгений Плющенко Алексей Ягудин сборная России Солт-Лейк-Сити-2002 мужское катание соцсети ахахаха Фигурное катание

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в инстаграме ответил на вопросы подписчиков о фигурном катании. 

– Если бы не было Плющенко, интересно было бы соревноваться?

– Конечно. Фигурное катание, чтобы вы понимали, это не только Плющенко. И без него хватало крутых соперников. 

– Что для вас фигурное катание? Это только места?

– Глобально – да! И это касается всего спорта высших достижений. А если фигурное катание под названием «физкультура», то это не о местах точно. 

 – Самый любимый прыжок? 

 – Вот, – ответил Ягудин и прикрепил фото Евгения Плющенко после падения в короткой программе на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити. 

Ягудин и Плющенко не всегда воевали: вместе спасались от пожара, «выпивали по рюмочке», танцевали на юбилее Евгения

Плющенко уверен, что проиграл Олимпиаду Ягудину из-за колдуна. Он загипнотизировал Евгения от бортика – и это привело к падению

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