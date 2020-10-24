Ягудин об оценках Туктамышевой, которую поддержал Плющенко: «Cправедливое судейство. От начинающих тренеров было много возмущенных реплик»

Олимпийский чемпион поделился мнением о судействе в короткой программе у женщин на этапе Кубка России в Сочи.

Накануне Евгений Плющенко поддержал , которая стала третьей по итогам короткой программы, уступив и .

«Можем красиво кататься и вращаться, не рисковать и быть выше?» – написал Плющенко.

«Давайте вспомним то, что происходило вчера. Есть правила, по которым идет оценка того или иного выступления.

Опять же, очень много было возмущенных реплик со стороны начинающих тренеров: как так, с тройным акселем человек занимает всего лишь третье место.

Рассказываю: есть определенные уровни. К сожалению, у Елизаветы Туктамышевой, несмотря на потрясающий тройной аксель, был недокрут на каскаде. Плюс вращения были на второй и третий уровни. Фигурное катание – это не та система, которая существовала много лет назад.

Было абсолютно честное, справедливое судейство», – сказал Ягудин в эфире Первого канала.

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