Глава ФФКР Горшков о снятии фигуристов с контрольных прокатов: «Разочарованные болельщики? Извинимся, что не получилось. Ничего не поделаешь, это жизнь»

Президент Федерации фигурного катания России ( ) заявил, что федерация извинится перед болельщиками за накладки с экстренным снятием спортсменов с контрольных прокатов сборной.

На прокатах по разным причинам не выступили , , , , и , и , и , Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.

и откатали короткую программу, но снялись с произвольной.

«Мы сделали эти прокаты публичными, и я думаю, что это неплохо.

Неправильно относиться к этому, как к концерту – а почему этот и тот не выступил? Для нас важна подготовка спортсменов, ну, а разочарованные болельщики, что поделать, извинимся, что не получилось. Ничего не поделаешь, это жизнь.

Накануне сказали о том, что Косторная не успевает, программу ей ставит Ше-Линн Бурн, из Канады по ночам все это передается. Важно ведь не только поставить, но и накатать, и самое главное, чтобы вы поняли, прокаты – это не соревнования, не показательные выступления, не концерт.

Это рабочий момент – прокаты всегда такими были, здесь возможны любые отступления, решение всегда принимается в пользу спортсменов, потому что это не Олимпийские игры, когда кровь из носа иди и выступай.

От специалистов они получили отклик, что исправлять. Много рекомендаций, что изменить, улучшить, привести в соответствие с правилами», – сказал Горшков.

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