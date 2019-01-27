Загитова, Медведева, Туктамышева вошли в основной состав сборной на следующий сезон, Коляда – нет

Стал известен основной состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2020/21.
Сборная России
Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Александр Самарин.
Женщины: Алина Загитова, Евгения Медведева, Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева.
Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов, Алина Пепелева – Роман Плешков, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
Танцы на льду: Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Анабель Морозов – Андрей Багин, Виктория Синицына – Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Александра Степанова – Иван Букин, Софья Шевченко – Игорь Еременко.
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