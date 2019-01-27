Загитова, Медведева, Туктамышева вошли в основной состав сборной на следующий сезон, Коляда – нет

Стал известен основной состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2020/21.

Сборная России

Мужчины: , , Артур Даниелян, , , .

Женщины: , , , , Александра Трусова, .

Пары: – , – , – , – , Алина Пепелева – Роман Плешков, – .

Танцы на льду: – , Анабель Морозов – Андрей Багин, Виктория Синицына – , – , – , – .

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