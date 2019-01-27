Загитова, Медведева, Туктамышева вошли в основной состав сборной на следующий сезон, Коляда – нет

Теги сборная России танцы на льду Елизавета Туктамышева пары мужское катание женское катание Никита Кацалапов Александра Степанова Иван Букин Джонатан Гурейро Евгения Тарасова Владимир Морозов Евгения Медведева Александр Самарин Дмитрий Алиев Тиффани Анастасия Загорски Петр Гуменник Софья Шевченко Игорь Еременко Анастасия Мишина Анастасия Скопцова Кирилл Алешин Александр Галлямов Алина Загитова Александра Бойкова Дмитрий Козловский Макар Игнатов Анна Щербакова Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Аполлинария Панфилова Дмитрий Рылов Алена Косторная Андрей Мозалев Фигурное катание

Стал известен основной состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2020/21. 

Сборная России

Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Александр Самарин

Женщины: Алина Загитова, Евгения Медведева, Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева.

Пары: Александра БойковаДмитрий Козловский, Анастасия МишинаАлександр Галлямов, Дарья ПавлюченкоДенис Ходыкин, Аполлинария ПанфиловаДмитрий Рылов, Алина Пепелева – Роман Плешков, Евгения ТарасоваВладимир Морозов.

Танцы на льду: Тиффани ЗагорскиДжонатан Гурейро, Анабель Морозов – Андрей Багин, Виктория Синицына – Никита Кацалапов, Анастасия СкопцоваКирилл Алешин, Александра СтепановаИван Букин, Софья ШевченкоИгорь Еременко.

📺 В гостях у Татьяны Тарасовой: вспоминает слезы после проката Медведевой, читает про Большой театр и называет большую ошибку в жизни

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья