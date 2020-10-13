Ренат Лайшев: «Если на ближайших соревнованиях мы увидим у Трусовой все четверные, это будет заслугой «Самбо-70» и родителей Саши»

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Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что нынешние успехи российской фигуристки Александры Трусовой связаны с работой ее бывшего тренера Этери Тутберидзе.

В мае Трусова перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Под его руководством она впервые в карьере прыгнула тройной аксель на соревнованиях, а также четверной риттбергер на тренировке.

На прошлой неделе Трусова одержала победу на этапе Кубка России в Москве.

«Такие достижения Саши – это ее дело. То, что она талантливая, это однозначно. Неслучайно же Этери Георгиевна ее увидела. Саша на своем запасе будет кататься, она молодец.

Что касается моих слов о ее запасе, то она его получила у Этери Георгиевны. Я даже не думал о каких-то заслугах Евгения, она все получила в «Самбо-70».

Если мы увидим все четверные прыжки у нее в программе на ближайших соревнованиях, это будет двигать наше катание вперед, и все это будет заслугой «Самбо-70» и родителей Саши», – сказал Лайшев.

У Трусовой – новые образ и суперпрыжок, но судьи ее, кажется, разлюбили

Плющенко – Тутберидзе – 1:0. Все решил крах Валиевой: из-за двух падений она растеряла большое преимущество над Трусовой

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