Томас Бах: «После более чем 10 лет реализации реформ Олимпийской повестки мы можем сказать, что стали движущей силой перемен»
Томас Бах поблагодарил участников олимпийского движения за реформы в МОК.
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) выступил с обращением в преддверии выборной сессии в Греции. 20 марта станет известен новый президент организации.
«После более чем 10 лет реализации реформ Олимпийской повестки (Olympic agenda, название стратегической программы МОК, принятой в 2014 году – Спортс’’) мы можем сказать: мы стали движущей силой перемен.
Я хотел бы поблагодарить всех участников олимпийского движения, которые внесли свой вклад в эти перемены. Вместе мы гарантируем, что олимпийское движение будет быстрее, выше сильнее – вместе ради будущих поколений. Благодарю вас от всего сердца», – сказал Бах.
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Опубликовал: Ян Мельник
Источник: МОК
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