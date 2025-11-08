Саблистка Михайлова завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Алжире

Саблистка Алина Михайлова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию.

Российская саблистка Алина Михайлова стала третьей на этапе Кубка мира по фехтованию в Алжире.

В полуфинале россиянка уступила представительнице Южной Кореи Чон Ха Ен, которая в итоге заняла первое место. Серебро завоевала Шугар Баттай из Венгрии.