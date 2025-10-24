Егорян о ЧМ в Тбилиси: «Провокации под окнами отеля меня абсолютно не интересовали. Фейерверки? Я думала, просто свадьба или тусовка у кого-то»

Яна Егорян рассказала, как российских фехтовальщиков приняли на ЧМ в Тбилиси.

– Эмоционально и психологически поездка на чемпионат мира была сложной? С учетом всех обстоятельств.

– Не назову это стрессом, скорее непониманием. Ты изменился, повзрослел, не знаешь, как все будет. Появилось много новых спортсменов, обстановка непредсказуемая. Муж переживает, говорит: «Я не хочу тебя отпускать, волнуюсь за тебя». Но на деле я встретила очень много неравнодушных людей – и спортсменов, и тренеров, которые сказали: «Как мы рады вас видеть».

Может быть, кто-то был не очень доволен нас видеть – но лично я была рада встретить всех, всех сильных соперников из всех стран. А все провокации под окнами отеля меня абсолютно не интересовали. Фейерверки? Я думала, просто свадьба или тусовка у кого-то. Митинги с плакатами возле зала? Ну пожалуйста, – сказала двукратная олимпийская чемпионка.