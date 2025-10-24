  • Спортс
  • Фехтование
  • Новости
  • Егорян о ЧМ в Тбилиси: «Провокации под окнами отеля меня абсолютно не интересовали. Фейерверки? Я думала, просто свадьба или тусовка у кого-то»
0

Егорян о ЧМ в Тбилиси: «Провокации под окнами отеля меня абсолютно не интересовали. Фейерверки? Я думала, просто свадьба или тусовка у кого-то»

Яна Егорян рассказала, как российских фехтовальщиков приняли на ЧМ в Тбилиси.

– Эмоционально и психологически поездка на чемпионат мира была сложной? С учетом всех обстоятельств.

– Не назову это стрессом, скорее непониманием. Ты изменился, повзрослел, не знаешь, как все будет. Появилось много новых спортсменов, обстановка непредсказуемая. Муж переживает, говорит: «Я не хочу тебя отпускать, волнуюсь за тебя». Но на деле я встретила очень много неравнодушных людей – и спортсменов, и тренеров, которые сказали: «Как мы рады вас видеть».

Может быть, кто-то был не очень доволен нас видеть – но лично я была рада встретить всех, всех сильных соперников из всех стран. А все провокации под окнами отеля меня абсолютно не интересовали. Фейерверки? Я думала, просто свадьба или тусовка у кого-то. Митинги с плакатами возле зала? Ну пожалуйста, – сказала двукратная олимпийская чемпионка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
Чемпионат мира по фехтованию
сабля
logoсборная России жен
logoЯна Егорян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Фехтование в Telegram
Материалы по теме
Яна Егорян: «На чемпионат мира ехала только выигрывать. Была уверена в своих силах и готова на сто процентов»
57 минут назад
40-летняя Софья Великая не планирует завершать карьеру: «Еще чувствую силы и желание выступать. Нужно продолжать работать и добиваться своих целей»
4 сентября, 07:44
Яна Егорян: «Сын влюбился в хореографию. Когда забирала с тренировки, сказала, что понимаю, почему ему нравится – он там «в малине»
10 августа, 06:46
Главные новости
Егорян про законопроект об уничтожении бездомных собак: «Люди, которые это предлагают и одобряют, – изверги»
37 минут назад
Яна Егорян: «На чемпионат мира ехала только выигрывать. Была уверена в своих силах и готова на сто процентов»
57 минут назад
Фильм о российских фехтовальщиках стал лауреатом фестиваля в Милане
17 октября, 06:42
Колобков об олимпийском перемирии: «Не думаю, что это стоит обсуждать с украинской стороной. В спорте они не представляют для нас никакой ценности»
13 октября, 19:09
Софья Великая внесена в базу «Миротворца»
25 сентября, 19:29
Софья Великая вошла в состав комиссии атлетов Международной федерации фехтования
25 сентября, 15:42
Олимпийская чемпионка по фехтованию Евгения Ламонова назначена сенатором от Курской области
22 сентября, 16:29
Михаил Дегтярев: «Только президент России решает мою судьбу, только Владимир Владимирович. Ему принадлежит моя судьба как человека служивого»
4 сентября, 10:12
40-летняя Софья Великая не планирует завершать карьеру: «Еще чувствую силы и желание выступать. Нужно продолжать работать и добиваться своих целей»
4 сентября, 07:44
Павел Колобков: «Любое потепление в политике скажется на нашем возвращении. Тренд нормальный, международные федерации заинтересованы в российских спортсменах»
20 августа, 17:22
Ко всем новостям
Последние новости
«Мы привыкли к глупым выходкам спортсменов из этой чудной страны». Роднина об отказе украинской шпажистки фотографироваться с россиянином на подиуме ЧМ
24 июля, 19:49
Колобков о возвращении Поздняковой в спорт: «Есть примеры, когда после пяти-шести лет отсутствия люди завоевывали медали чемпионата мира»
24 июля, 18:09
Михаил Дегтярев: «В наше время очень важно сохранять историческую память»
7 мая, 11:48
Ильгар Мамедов: «Фехтовать внутри страны за счет опыта, мастерства – это одно, а как жить без соревновательного стресса международных стартов? Тренерам нужен материал»
16 марта, 20:26
Никитина о победе на «Московской сабле»: «Сегодня просто настраивались на бои, не думала ни о чем. Я справилась с мандражом»
14 марта, 20:39
Михаил Дегтярев: «Спортивная вертикаль будет дальше достраиваться, чтобы в единой команде работать над задачами, поставленными президентом»
17 октября 2024, 09:50
Станислав Поздняков: «Преданность олимпийской семье и ее идеалам впредь должно неизменно сохраняться и определять решения и поступки»
17 октября 2024, 07:28
Павел Колобков: «Хочу пожелать олимпийскому движению максимально задействовать опыт и знания Позднякова»
15 октября 2024, 13:40
Александр Жуков: «За время работы в ОКР Поздняков очень многое сделал для нашего спорта»
15 октября 2024, 12:51
Михаил Дегтярев: «Российско-китайские спортивные связи неуклонно развиваются. В их основе – прочный фундамент взаимного уважения, всеобъемлющего партнерства»
23 мая 2024, 10:30