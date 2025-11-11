Международная федерация фехтования обязала страны впускать всех, кто имеет право на участие в турнирах FIE

Международная федерация фехтования обязала страны впускать всех участников стартов.

Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) обязал страны-организаторы соревнований предоставить право въезда для всех участников.

Это касается спортсменов, команд и официальных лиц, имеющих право на участие в состязаниях под эгидой FIE.

Федерация будет требовать письменные гарантии, что все участники турниров «смогут въехать в страну и соревноваться без какой-либо формы дискриминации, в том числе иметь право на равное обращение в соответствии с применимым протоколом для всех участников».

«В случае невыполнения гарантий FIE будет готова принять соответствующие меры, включая перенос, изменение места проведения или отмену мероприятия и другие», – говорится в заявлении.