Кожевников об Олимпиаде: «Если нас допустят, Овечкин на 100% будет лидером команды. Как и Малкин, Панарин. Посмотрим, что будет, когда уберут Баха, он помоечный товарищ»
Александр Кожевников высказался о возможном допуске России на ОИ.
«Посмотрим, что будет, когда уберут [президента МОК Томаса] Баха. Потому что он то одно говорит, то другое, он такой помоечный товарищ.
Я очень надеюсь на то, что нас допустят к участию в Олимпийских играх. И если это произойдет, то Александр Овечкин на 100% будет лидером нашей команды. Как и Евгений Малкин, и Артемий Панарин, и еще целая плеяда очень хороших игроков из НХЛ.
Там можно полностью собрать команду, и вратари там играют просто замечательные. Очень хотелось бы, чтобы это произошло. Надежда умирает последней», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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