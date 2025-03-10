Кожевников об Олимпиаде: «Если нас допустят, Овечкин на 100% будет лидером команды. Как и Малкин, Панарин. Посмотрим, что будет, когда уберут Баха, он помоечный товарищ»

Александр Кожевников высказался о возможном допуске России на ОИ.

«Посмотрим, что будет, когда уберут [президента МОК Томаса] Баха. Потому что он то одно говорит, то другое, он такой помоечный товарищ.

Я очень надеюсь на то, что нас допустят к участию в Олимпийских играх. И если это произойдет, то Александр Овечкин на 100% будет лидером нашей команды. Как и Евгений Малкин , и Артемий Панарин , и еще целая плеяда очень хороших игроков из НХЛ .

Там можно полностью собрать команду, и вратари там играют просто замечательные. Очень хотелось бы, чтобы это произошло. Надежда умирает последней», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .