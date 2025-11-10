Дегтярев поздравил Канделаки с 50-летием: «Проекты, которые вы создаете по популяризации спорта, пользуются огромной популярностью у десятков миллионов наших болельщиков»

Министр спорта Дегтярев поздравил Тину Канделаки с 50-летием.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев поздравил заместителя генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинга» Тину Канделаки с днем рождения.

Сегодня, 10 ноября, Канделаки исполнилось 50 лет.

«Дорогая наша Тина, от всего Министерства спорта, Олимпийского комитета, спортивного сообщества поздравляю вас с днем рождения. Вы большая умница, профессионал. Уже в спорте являетесь гуру. За это вам огромное спасибо.

Проекты, которые вы создаете по популяризации спорта, физкультуры, здорового образа жизни, пользуются огромной популярностью у десятков миллионов наших болельщиков. И за это вам еще одно спасибо.

Пожелать я хочу вам здоровья, семейного благополучия, чтобы у вас дома была полная чаша. Ну и, конечно, веры, надежды, любви. Ведь любовь к России и спорту нас объединяет», – сказал Дегтярев.