Глава IBU о недопуске россиян: «Решение конгресса от 2022 года остается в силе»

Отстранение россиян от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU ) остается в силе.

Об этом сообщил президент организации швед Олле Далин , комментируя призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха к зимним федерациям изучить вопрос допуска россиян.

«Решение конгресса от 2022 года остается в силе», – заявил Далин.