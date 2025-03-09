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Глава IBU о недопуске россиян: «Решение конгресса от 2022 года остается в силе»

Отстранение россиян от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) остается в силе.

Об этом сообщил президент организации швед Олле Далин, комментируя призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха к зимним федерациям изучить вопрос допуска россиян.

«Решение конгресса от 2022 года остается в силе», – заявил Далин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
Олле Далин
logoМОК
logoIBU
logoТомас Бах
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