Яна Егорян: «На чемпионат мира ехала только выигрывать. Была уверена в своих силах и готова на сто процентов»

Саблистка Яна Егорян рассказала, что ехала на ЧМ-2025 только за победой.

– У вас нет ощущения американских горок в карьере? Победы, в том числе олимпийская, перемежались со сложными периодами, и вот сейчас возвращение.

– В моей жизни после Олимпийских игр поменялись приоритеты. Я стала больше внимания уделять не спорту, а другим вещам. Да, возможно, в личных соревнованиях на крупных стартах вроде чемпионата Европы или чемпионата мира не было громких успехов – хотя в 2018-м я завоевала бронзу чемпионата мира. И мы выигрывали и становились призерами чемпионатов мира как команда, брали золото Европы все эти годы после Олимпиады.

А затишье было связано лишь с отсутствием международных соревнований. Отсутствие на Олимпиаде? Я на нее отобралась, но из-за переноса на год и неопределенности, состоится ли она вообще, приняла решение как взрослая и уверенная в себе женщина – заняться семьей. Понимала, что жизнь на спорте не заканчивается, и мы с мужем решили завести ребенка. Это было осознанное решение, ни секунды не жалею.

– Но если бы вам после Олимпиады в Париже сказали, что через год вы станете чемпионкой мира, вы не удивились бы? В глубине души верили?

– Я тренировалась все эти четыре года внутри страны, не пропустила ни одного турнира, ни одного сбора. Это уже говорит о том, что я планировала возвращение на международную арену. А на чемпионат мира ехала только выигрывать. Да, звучит пафосно, особенно когда ты уже выиграл, но это так! Я даже менеджеру писала: «Еду за победой». После финала он сказал: «Как сказала, так и вышло». Я была уверена в своих силах и готова на сто процентов, – сказала двукратная олимпийская чемпионка.